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  3. 54 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

54 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

54 il ve KKTC'de dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 222 muvazzaf askerden 50'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli farklı rütbelerdeki 222 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis harekete geçti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de başlattığı eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 50'si yakalandı.

Devam eden operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

(AA)

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