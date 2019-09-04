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  3. '500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu

'500 kilo altın var' iddiası o ili karıştırmıştı! Kazı sonucu belli oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaşa ait evin yanında resmi altın arayışının ikinci gününde de sonuç çıkmazken, kazılan alandan dev bir kaya parçası çıktı. Ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Parayla zorum yok, altın çıkmadı diye üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım” dedi.

Tekirdağ'ın konuştuğu o kazıyı merakla takip edenler hayal kırıklığı yaşadı. Malkara ilçesine bağlı Gönence Mahallesinde ikamet eden Nevriye Köroğlu, ‘400-500 kilo altın var' dedikoduları üzerine evinin bahçesinde resmi kazı yaptırdı. İlk gün yapılan kazının ardından, ikinci gün de sonuç çıkmadı. Kepçenin kazdığı yerden çıkan büyük bir kaya parçası evin bahçesine bırakıldı.

'DEDİKODULARDAN KURTULMAK İÇİN KAZDIRDIM'

Zengin olma hayali kurmadığını ifade eden ev sahibi Nevriye Köroğlu, “Kazı yaptırırken param gitti diye üzülmediğimi ve gönlümün rahat olduğunu açıkça söyleyebilirim. Asılsız iddiaların ardından sonuç olarak, biz de köylü de, herkes rahatladı. Tereddüt edilecek bir konu kalmadı. Büyük bir taş parçasından başka bir şey çıkmadı” diye konuştu.

'ALTINI BULSAM DA KÖYDEN AYRILMAZDIM'

Köroğlu, “Altın bulsaydık öğrencilere ve köye yardımda bulunacaktım. Muhtarımıza düğün salonu sözüm vardı onu yerine getirecektim. Parayla zaten zorum yok, altın çıkmadı diye de üzülmedim, dedikodular son bulsun diye kazdırdım. Altın çıksa da köyümü, evimi terk etmezdim” diye konuştu.

'SAÇMA SAPAN İDDİALAR ORTAYA ATILMASIN'

Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten de, “Burada önceden beri rahatsız edici bir dedikodu vardı. Sonuç olarak kazıdan sadece bir taş parçası çıktı. Her kim olursa olsun burada altın var diye umutlanmaması gerektiğini bilmiş oldu. Artık bundan sonra da aslını bilmeden kimsenin saçma sapan iddialar ortaya atarak, yorum yapması doğru değil. Dedikodular son bulmuş ve konu kapanmıştır” ifadelerini kullandı.  

İHA

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