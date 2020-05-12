50 gün sonra kontrollü tıraş

Berber, kuaför ve güzellik salonları, kontrollü sosyal hayatın ilk iş gününde kepenklerini açtı. Koltuk sayılarının azaltıldığı salonlarda, personel ve müşterilerin maske ve eldiven taktığı görüldü. Salona girişte ise ateş ölçümü yapıldı. Birçok ilçe belediyesine bağlı ekipler, kuaför ve berberlerde dezenfeksiyon işlemi yaparak, maske ve siperlik dağıttı.

YÜZDE 40 ZAM!



Berberlerin açılmasıyla gelen müşteriler, hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını oldu. Ancak hizmet vermeye başlayan berber ve kuaförler, kapalı oldukları dönem içerisinde devlet tarafından destek almalarına rağmen, ücretlerde yüzde 40 zamlı tarife üzerinden fiyat almaya başladı.

RANDEVU İÇİN KAPORA SİSTEMİ



Kuaförler, randevu oluşturmak için havale/eft sistemini tercih etti. Kuaförün internet sitesinden oluşturulan randevular 100 TL kapora yatırılmasıyla oluşturulunca müşteri isyan etti.

Beyoğlu’nda berber dükkanını açan esnaf iş yerini dezenfekte edip tulum giydi, siperlik taktı.

EN FAZLA 30 DAKİKA KALIN



Uzmanlar uyardı: “Fön kullanmayın, İçeride en fazla 30 dakika kalın. Balyaj ya da uzun işlem gerektiren saç yaptırmayın. Kapı ve pencereleri sürekli açık tutun.”