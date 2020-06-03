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  3. 5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
03 Haziran 2020 Çarşamba 16:26 | Son Güncelleme:

5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler

5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde düzenleme yapmak için mermer tozunu beyaz kum diye seren 5 yıldızlı otele Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından ceza uygulandı. İl Müdürlüğü 310 bin TL, Belediye ise 35 bin TL cezai işlem uyguladı.

Bodrum’un Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde denize sıfır 2 otel mermer tozunu sahile sermeye çalışırken yakalandı. Denize Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kumu görüntüsünü vermek isteyen 2 otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalandılar. Mermer tozu olduğu iddia edilen kum için otele para cezası uygulandı. Yalıkavak mahalleside bulunan otele Çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Bodrum’un sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye çalışan diğer otel için ise soruşturma başladıkları öğrenildi.

O OTEL VE BEACH CLUB, SAHİLE DÖKTÜKLERİ KUVARS TOZUNU KALDIRDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahile kuvars tozunu 'beyaz kum' diye seren beach club ve 5 yıldızlı bir otele, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ceza kesildi. Cezanın ardından iki işletme, sahildeki kuvars tozunu dün gece kaldırdı.

(İHA/DHA)


5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler
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