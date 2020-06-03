5 yıldızlı otelde akılalmaz görüntü! Maldivlere çevirmek için yere bunu sermişler

Bodrum’un Yalıkavak ve Gündoğan sahilinde denize sıfır 2 otel mermer tozunu sahile sermeye çalışırken yakalandı. Denize Maldivlerin sahillerinde bulunan beyaz kumu görüntüsünü vermek isteyen 2 otele Çevre İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre kontrol koruma müdürlüğü tarafından baskın yapıldı. Mermer tozunu sahile sererken suçüstü yakalandılar. Mermer tozu olduğu iddia edilen kum için otele para cezası uygulandı. Yalıkavak mahalleside bulunan otele Çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesiti. Bodrum’un sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye çalışan diğer otel için ise soruşturma başladıkları öğrenildi.

O OTEL VE BEACH CLUB, SAHİLE DÖKTÜKLERİ KUVARS TOZUNU KALDIRDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahile kuvars tozunu 'beyaz kum' diye seren beach club ve 5 yıldızlı bir otele, Bodrum Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ceza kesildi. Cezanın ardından iki işletme, sahildeki kuvars tozunu dün gece kaldırdı.

(İHA/DHA)