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23 Eylül 2020 Çarşamba 19:10 | Son Güncelleme:

5 terör örgütü mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

5 terör örgütü mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
AA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde, 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162'ye yükseldi."
<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

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