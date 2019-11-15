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  3. 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.


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