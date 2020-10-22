  • $7,9447
  • 9,4025
  • 486.882
  • 1199.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
22 Ekim 2020 Perşembe 15:30 | Son Güncelleme:

5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
AA

Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yakalama kararı bulunan 10 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

Siirt, Kırklareli, Bitlis, Erzurum ve Niğde'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı yakaladı.

Kente getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

Zeki Gümüş ile Rastgele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin en yüksek barajında yüzde 87'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

Doğu Anadolu'da çaylar engellilerin ürettiği karton bardaklardan içilecek

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.