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17 Aralık 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
AA

İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA'da yer alan haberde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlileri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

38 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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