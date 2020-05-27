Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7778
  • 7,4543
  • 370.497
  • 105111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 5 bin yıllık tarihe ışık tutuyordu! En sessiz dönemini yaşıyor
27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:40 | Son Güncelleme:

5 bin yıllık tarihe ışık tutuyordu! En sessiz dönemini yaşıyor

5 bin yıllık tarihe ışık tutuyordu! En sessiz dönemini yaşıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 2008 yılında Japon ve Türk hükümetlerinin iş birliği ile yaptırılan ve kentin 5 bin yıllık tarihinin sergilendiği Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz dönemini yaşıyor.

Her yıl başta Japon turistler olmak üzere binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan müzede, yurt içi ve dışı seyahat kısıtlamaları nedeniyle sessizlik hakim.

İlçeye bağlı Çağırkan köyünde Japon ve Türk arkeologların bulduğu tarihi eserlerin sergilendiği müzede, 1985 yılından itibaren yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Kırşehir'in yaklaşık 5 bin yıllık tarihine ışık tutan eserler bulunuyor.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, bu dönemde tadilat çalışması yaparak Kovid-19 salgını sonrasına hazırlık yapıyor.


Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı
CHP'li isim Başkan Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Mert Hakan, Aslan'ın ağzında ama... F.Bahçe gözünü kararttı!
Selçuk Bayraktar paylaştı! 'Seyir Defteri' güncellendi
Roma dönemine ait lahitin sırrı çözüldü...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler