'473 bina ile 14 okul hasarlı'

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay depremin bilançosunu şöyle açıkladı:

• İhbarı yapılan 55 okulumuz var. Bunların tamamı kontrol edildi. Bunlar içerisinde 14 okul için detaylı inceleme kararı alındı. Yapılan çalışmayla 3 gün içinde nihai karar verilecek.

• Depremin ardından yaralanan 34 vatandaşımızdan da 10’unun tedavilerine şu an itibarıyla yine devam edilmekte, 24 vatandaşımız taburcu edilmiştir.

• İlk depremden şu ana kadar en büyüğü 4.1 olan 188 artçı deprem yaşadık.

BİLGİ KİRLİLİĞİNİ AFFETMEYİZ

Oktay, “Organize sanayi bölgelerimizin de kendilerine özel, anında ihtiyaç duydukları ve yaptıkları üretimin çeşidine göre de yine kendilerinin de bir arama kurtarma ekibi kurmasını teşvik ediyor olacağız. İstanbul’da bilgi kirliliğinden dolayı tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz.

İMAMOĞLU’NUN HESABINI VALİ BOZDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve Vali’nin katıldığı İstanbul depreminin konuşulduğu toplantıya CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Gün boyu CHP yanlısı medya, CHP milletvekilleri ve sosyal medya trolleri “İmamoğlu davet edilmedi” kampanyası yürüttü. İmamoğlu da, “davet alıp almadığı” yönündeki sorulara, “Genel sekreter yardımcımız ve ilgili arkadaşlarımız orada” diyerek cevap verdi. İmamoğlu’nun net konuşmaması üzerine Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada, İmamoğlu’nun da katıldığı bir gün önce yapılan toplantıda ikinci toplantının bilgisinin verildiği ve katılımcıların davet edildiği vurgulanarak, “İBB Başkanı‘nın davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. Açıklamadan sonra, sosyal medyada yalan haberi yayan ve yorum yapan CHP yanlısı ünlü isimlerin paylaşımlarını düzeltememesi dikkat çekti.

OKTAY: BİZ ÇAĞIRDIK O GELMEDİ

İmamoğlu’nun Afet Müdahale Planı toplantısına davet edilmediği iddialarına bir yanıt da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. Oktay, “Herkese davetimizi ilettik, sabah ayrıca davet ettik. Hem gelmeyecek hem siyasetini yapacak, böyle şey olmaz” dedi.