4.6'lık deprem İstanbulluya kendini hatırlattı: Fay çok dar, en fazla 6.5'lik deprem olur

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün sabah meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları korkuttu. Silivri’ye bağlı Muratköy’e 20 kilometre uzaklıkta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin yerin 5.36 kilometre derininde gerçekleştiği açıklandı. Depremin meydana geldiği bölge, depremin oluştuğu derinlik ve büyüklüğü daha önce tam olarak bu bölgeyi işaret eden deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un ifadelerini akıllara getirdi.

KORKUTUCU DEĞİL

Prof. Dr. Üşümezsoy bu görüşlerini yineleyerek AKŞAM’a konuştu: “Japon deprem bilimciler Marmara Denizi’nin sismik araştırması ve taban ölçümlerini bu yıl yayımladılar. Buna göre Silivri, Batı Marmara Sırtı ve Marmara Çukuru’nda kırıklar var. Bu kırıklar yılda 1 cm. batıya doğru hareket etmesinden kaynaklanıyor. O büyük depremin habercisi değil. Eğer bu kırıklarda stres birikmiş olsaydı ve bu kırıklar Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olsaydı korkardık. Ancak daha önce Marmara deniz tabanında yapılan araştırmalarda bu bölgedeki büyük stresin 1912 yılında kırılarak boşaldığı biliniyor. Depremin olduğu bölgede bulunan Kumburgaz Fayı çok dar ve çok sığ. Bu kırık da 6.5’in üzerinde bir deprem yaratamaz.”

15 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İlk belirlemelere göre; depremde can ya da mal kaybı olmadı. Depreme ilişkin İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada herhangi olumsuz bir ihbar alınmadığı bildirildi. Paniğe neden olan deprem nedeniyle Silivri’de bazı okullar boşaltıldı. İlk paniğin ardından olumsuz bir durum yaşanmaması üzerine öğrenciler okullarına geri döndü. Depremin ardından Marmara Denizi’nde en büyüğü 3.4, en küçüğü 1.2 büyüklüğünde olan 15 artçı sarsıntı kaydedildi.

BÜYÜK DEPREMLE ALAKALI DEĞİL

Kandilli Rasathanesi Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat: “Küçük depremler hiçbir zaman büyük depremin enerjisini almazlar. Bu deprem ‘Ben hazırlık yapıyorum. Bu coğrafyada yaşıyorsanız muhakkak tedbirli ve hazırlıklı, bilinçli bir toplum olun’ mesajını veriyor.”