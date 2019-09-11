46 kez bıçakladı can çekişmesini izledi

Konya’da, 22 Ağustos’ta Bekir Erkol (40) ile eşi Tuba Erkol (37) arasında, şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Tuba Erkol, olay tarihinden 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı.

ÇOCUKLARIYLA KAÇTI

Bekir Erkol, çıkarılan bu karara rağmen, olay günü mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Erkol, yanında getirdiği bıçakla çocuklarının yanında eşine saldırdı. Bekir Erkol, ardından 2 erkek çocuğunu yanına alıp, olay yerinden uzaklaştı. Erkol, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetten sonra 2 oğluyla annesinin evine giden Bekir Erkol, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Erkol hakkında ‘canavarca hisle eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede; Erkol’un eşinin can çekişmesini izlediği belirtildi.