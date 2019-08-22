45 dakika boyunca işkence! 'Vurma diye yalvardım ama durmadı'

Olay 7 Ağustos'ta Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bir oto tamirci dükkanında yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki M.A. ustası F.S tarafından arabanın triger kayışı ile feci şekilde dövüldü. Çocuklarının aksak yürüyüşünden şüphelenen aile, olayı öğrenince M.A. ile birlikte F.S.’den şikâyetçi oldu.

ÖNCE TOKATLADI SONRA BOĞAZIMI SIKTI

15 yaşındaki M.A. yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Olaydan bir gün önce dükkandaki bir malzemeyi kırdığı için ustası tarafından dövüldüğünü söyleyen M.A., "Babasının yanında tekme tokat dövmeye başladı. Babası beni elinden aldı, kaçtım ama tekrar yakaladı ve boğazımı sıktı. F.S.’den korktuğum için olayı aileme anlatamadım" dedi.

"VURMA DİYE YALVARDIM AMA BENİ DİNLEMEDİ"

Bir gün sonra ustasının müşterisiyle tartıştıktan sonra dükkanın üst katında kendisini yaklaşık 45 dakika boyunca triger kayışı ile dövdüğünü anlatan M.A. “Sinirimi bozuyorsun, dükkânımın düzenini bozuyorsun diyerek beni dövmeye başladı. Ağlamaya başladım. Vurma diye yalvardım ama beni bırakmadı. Daha çok sinirlendi ve 45 dakika boyunca kayışla dövdü. Ne yapacağımı bilemiyordu. Elinden kaçmaya cesaretim yoktu. Kaçsam ve yakalasa daha kötü olurdu" şeklinde konuştu.

"KUZENİM OMUZUNDA EVE TAŞIDI"

Dayak sırasında ustasının 5 dakika aşağıya indiğini ve bu sırada annesini aramayı düşündüğünü dile getiren talihsiz çocuk "5 dakika aşağıya indiğinde annemi aramayı düşündüm ama duyarsa beni öldürmesinden korktuğum için arayamadım. Yukarı geldiğinde dövmeye devam etti” diye konuştu. Yürüyemeyecek duruma gelen M.A. "Teyzemin oğlunu arayıp yardım istedim. Beni omzunda taşıyarak eve getirdi" dedi.

KORKUYORUM, PSİKOLOJİM BOZULDU

M.A., olayın ardından F.S.’nin "Seni ben dövmedim, kim dövdü bilmiyorum" dediğini ve kendisini dükkandan gönderdiğini söyleyerek, “Artık korkmaya başladım. Bir yerde çalışmaya başlarsam kendimi ifade edemem. Yanlış bir şey olduğunda bana kızacaklar, dövecekler diye konuşamam. Psikolojim bozuldu. Rüyalarıma giriyor, sürekli beni dövdüğü anlar gözümün önüne geliyor” şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUMUZU SOKAKTA BULMADIK"

"Biz çocuğumuzu sokakta bulmadık" diyen anne S.A. da "Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Sonun akadar olayın peşindeyiz, ilgililerin ceza almasını istiyoruz. Ustası, oğlumu kendi babasının dövdüğünü ve para koparmaya çalıştığımızı iddia ediyor. Bunların hepsi yalandır. Kendi suçunu bize yüklemeye çalışıyor. Habertürk’te haberi gördükten sonra bizi tehdit etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDAYADA TEPKİ TOPLADI

Oğlunun darp izlerinin olduğu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler ve avukatlardan destek mesajları aldıklarını dile getiren baba Ö.A. da, “Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduklarını söylediler. Tek ricamız sosyal medyada adli süreci etkileyecek bir girişimde bulunulmaması. Biz ailesi olarak adli süreci başlattık. Gereken şikayetlerde bulunduk. Çocuğumuzun başına gelen olayları tasvip etmediğimiz gibi kimsenin başına gelmemesi için duyarlı olalım” diye konuştu.

"3 AYRI SUÇTAN YARGILANMASINI İSTEYECEĞİZ"

Ailenin avukatı Ali Mercan, sürecin takipçisi olduklarını ve 3 suçtan yargılama talebi olacağını belirterek şunları söyledi:

“Dosyanın savcılığa intikali ile birlikte hukuki süreç başlayacak. Hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen tüm hukuki imkanları kullanacağız. Bu olayda 3 ana tip suç unsuru bulunmakta. Hürriyeti tahdit, kasten yaralama, burada gözümüze çarpan durum ise suçun silahla işlenmiş olması. Araba triger kayışı bu olayda silah vazifesindedir. Üçüncüsü ise darp raporunun ardından kesinleştireceğimiz boğazını sıkma durumu. Kesinleşmesinin ardından şüphelinin kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması kanaatindeyiz. Elimizden geleni yaparak her bir suçtan en üst sınırda ceza alması için uğraşacağız. Ayrıca bu zamana kadar desteklerinden ötürü sivil toplum kuruluşlarına, bizimle yakından ilgilenen kamu kurum ve kuruluşlarına ve bu davada gönüllü olmak isteyen meslektaşlarıma da teşekkür ederim."



HABERTÜRK