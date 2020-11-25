449'uncu günde 177 aile! Kızının tişörtünü giyip nöbete katıldı

HDP önündeki evlat nöbetindeki ailelerin sayısı, 449’uncu günde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2010 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için katılan Necmiye Aybar ile birlikte 177’ye yükseldi. Aybar, “Ben kızım için geldim. Hastaneye gittim, geldiğimde kızım evde yoktu. Teslim olanlara sordum, bilgi alamadım. Evimiz yandı, kurtardığım şey sadece kızımın fotoğrafı ve tişörtüydü. Gözümüz yoldadır. Bu anneleri televizyondan görüp, geldim. Ben ciğerimi arıyorum.” dedi.

Aybar, 10 yıl önce kızının giydiği tişörtü göstererek, Kürtçe ağıtlar yaktı.