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  • 449'uncu günde 177 aile! Kızının tişörtünü giyip nöbete katıldı
25 Kasım 2020 Çarşamba 02:05 | Son Güncelleme:

449'uncu günde 177 aile! Kızının tişörtünü giyip nöbete katıldı

449'uncu günde 177 aile! Kızının tişörtünü giyip nöbete katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir anne daha katıldı. Yüksekova'dan 10 yıl önce 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için nöbete başlayan anne Necmiye Aybar, “Yıllardır bu tişörtüne sarılıp uyuyorum” dedi.

HDP önündeki evlat nöbetindeki ailelerin sayısı, 449’uncu günde, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2010 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Zilan için katılan Necmiye Aybar ile birlikte 177’ye yükseldi. Aybar, “Ben kızım için geldim. Hastaneye gittim, geldiğimde kızım evde yoktu. Teslim olanlara sordum, bilgi alamadım. Evimiz yandı, kurtardığım şey sadece kızımın fotoğrafı ve tişörtüydü. Gözümüz yoldadır. Bu anneleri televizyondan görüp, geldim. Ben ciğerimi arıyorum.” dedi. 

Aybar, 10 yıl önce kızının giydiği tişörtü göstererek, Kürtçe ağıtlar yaktı. 

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

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