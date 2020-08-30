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  3. 42 yıl sonra yeniden üniversitede
30 Ağustos 2020 Pazar 23:41 | Son Güncelleme:

42 yıl sonra yeniden üniversitede

42 yıl sonra yeniden üniversitede

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk ve 3 torun sahibi 65 yaşındaki Başende Diren, 42 yıl önce yarım bırakmak zorunda kaldığı üniversite öğrenimine yeniden başlayacak.

23 yaşındayken siyasi olaylar nedeniyle üniversiteyi bırakan Diren, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak yarım kalan hayalini gerçekleştirdi.

Başende Diren "Eşim vefat etmeden önce 'içindeki çocuğu öldürme, hayalini gerçeğe dönüştür' diyerek bana destek olmuştu” dedi.

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