400 saatlik kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit ettiler

Mardin’in Midyat ilçesinde evden darp ve silah zoru ile 30 bin lira çaldıkları gerekçesiyle aranan zanlılar, 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekiplerince yakalandı. Arananlar ile onlara yardım edenlerin de bulunduğu 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, adreslerde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve 1750 lira ele geçirildi.

AA