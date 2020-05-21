Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7992
  • 7,4823
  • 379.883
  • 102579
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 400 saatlik kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit ettiler
21 Mayıs 2020 Perşembe 14:43 | Son Güncelleme:

400 saatlik kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit ettiler

400 saatlik kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit ettiler

Mardin'de polis ekipleri, 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek 4 yağma zanlısını yakaladı.

Mardin’in Midyat ilçesinde evden darp ve silah zoru ile 30 bin lira çaldıkları gerekçesiyle aranan zanlılar, 400 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekiplerince yakalandı. Arananlar ile onlara yardım edenlerin de bulunduğu 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda, adreslerde yapılan aramada 2 kurusıkı tabanca, 90 fişek ve 1750 lira ele geçirildi.

AA


Türkiye'den son uyarı: Meşru hedef telakki ederiz
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İçişleri duyurdu: 65 yaş ve üstüne seyahat belgesine rekor başvuru
Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin en büyüğü açılıyor
Reklam
Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Selçuk Bayraktar paylaştı: Akıncı belgeseli çok yakında...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Muğla'da orman yangını

21 Mayıs'ta hangi burçları parasal konular bekliyor?