400 Rus askeri Karabağ'da: Türkiye ile işbirliğimiz Azerbaycan topraklarında olacak

İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıklamasının ardında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade ederek, "Türkiye ile işbirliğimiz Azerbaycan topraklarında olacak" dedi.

DHA'da yer alan haberde Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.

Rudskoy yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu"

TARAFLAR ARASI DİREK TEMAS KURULDU

Rudskoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Barış gücü görevlerinin yerine getirilmesi, olası olayların önlenmesi ve Rus askerlerin güvenliğinin sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı karargahlarıyla kesintisiz etkileşim organize edildi, direkt iletişim kanalları kuruldu. Sahadaki durumun 24 saat kesintisiz izlenmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri yönetim grubu oluşturuldu.”

KREMLİN: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi. Peskov kendisine yöneltilen soru üzerine, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.