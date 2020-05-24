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  3. 400 metre uzunluğundaki MSC Hamburg konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
24 Mayıs 2020 Pazar 14:05 | Son Güncelleme:

400 metre uzunluğundaki MSC Hamburg konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

400 metre uzunluğundaki MSC Hamburg konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı "MSC Hamburg" Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan yola çıkarak, Kocaeli'nin Yarımca Limanı'na giden 176 bin 490 groston ağırlığında ve 400 metre uzunluğunda olan Panama bandıralı 'MSC Hamburg' adlı dev konteyner gemisi, saat 12.40 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, saat 13.00 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik amacıyla Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait, 'Zübeyde Ana', 'Kurtarma-6' ve 'Kurtarma-9' römorkörleri eşlik etti.


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