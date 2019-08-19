Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6013
  • 6,2195
  • 268.528
  • 96170.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 40 ülkede görev yapmış! O FETÖ'cü yakalandı

40 ülkede görev yapmış! O FETÖ'cü yakalandı

40 ülkede görev yapmış! O FETÖ'cü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan Fatih İnalkaç'ın, örgütün Keçiören'deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç'ın üzerinde kimlik bulunamadı.

Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığıı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu belirlendi.

FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği"nde yönetim kurulu başkanlığıı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dış ilişkiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı hamile mi?
'Beni ararsanız bulutların üzerindeyim'
Can ve Demet taktik değiştirdi
Düğün için kesenin ağzını açtı
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
<p>Kaya, ailesiyle 12 yaşındayken gittiği İstanbul´dan 2 yıl önce dönerek Tatvan´ın Yediveren köyüne

17 Yıl Sonra Döndüğü Köyünde Süt Tesisi Kurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

3 ayda yapıyor... Tanesini 15 bin liradan satıyor