40 ülkede görev yapmış! O FETÖ'cü yakalandı

Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığıı tespit edilen İnalkaç'ın, ABD'nin de aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkede yurt dışı görevinde bulunduğu belirlendi.

FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan "Uluslararası Güvenlik Politikaları Araştırma ve Dostluk Derneği"nde yönetim kurulu başkanlığıı yapan İnalkaç'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, dış ilişkiler, strateji ve teftiş kurulu daire başkanlıkları ile Bingöl ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



AA