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  3. 40 gündür kayıptı... Kötü haber geldi

40 gündür kayıptı... Kötü haber geldi

40 gündür kayıptı... Kötü haber geldi

Isparta'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede Antalya'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

Merkeze bağlı Büyükkışla köyünde çobanlar, bir arazide buldukları telefonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Ekipler, inceledikleri telefonun, bir televizyon kanalında 6 ve 10 Aralık'ta yayınlanan programda ailesinin kayıp olarak bildirdiği Hasan Bülbül'e ait olduğunu belirledi. 

Ekipler, telefonun bulunduğu Koca Yatak mevkisinde arama çalışması başlattı. Bülbül'ün cesedine, telefonun bulunduğu bölgeden yaklaşık 600 metre uzaklıkta ulaşıldı.

(AA)


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