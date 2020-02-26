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  3. 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu"

 İçişleri Bakanlığı, aralarında Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da olduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmalarıyla, terör örgütü mensupları "Devrim Amed" kod adlı Hüseyin Akdoğan, "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, "Hevijyan" kod adlı Halise Alptekin ve "Akif Kızıl" kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 47'ye yükseldi.

(AA)


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