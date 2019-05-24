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  3. 4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi

4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Bitlis-Tatvan kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığından, Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

(AA)

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