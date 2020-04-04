Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2020 belli oldu! Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası...

4 Nisan MPİ Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Sayısal Loto 4 Nisan sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ ve ‘aksam.com.tr’ adresleri üzerinden yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan 2020 şansı rakamlarına ulaşabilirsiniz.



SAYISAL LOTO 4 NİSAN SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı! Saat 21.15'te Ankara'da bulunan hizmet binasında gerçekleştirilen çekiliş sonuçları 'millipiyango.gov.tr' adresi üzerinden yayınlandı. İşte şanslı rakamlar...

Sayısal Loto sonuçları 4 Nisan: 05, 14, 25, 27, 46, 49

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto en çok çıkan sayılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen oyunda en çok çıkan rakamları sizler için derledik

38 – 179 kez / 18 – 178 kez / 1 – 174 kez / 21 – 170 kez/ 16 – 166 kez / 36 – 166 kez …

3 – 165 kez / 40 – 165 kez / 26 – 164 kez / 17 – 163 kez / 47 – 163 kez / 22 – 162 kez …

5 – 161 kez / 9 – 161 kez / 32 – 161 kez / 41 – 161 kez / 30 – 159 kez / 8 – 158 kez …

14 – 158 kez / 20 – 158 kez / 46 – 158 kez / 12 – 156 kez / 13 – 154 kez / 27 – 154 kez …

15 – 153 kez / 25 – 153 kez / 39 – 152 kez / 11 – 151 kez / 7 – 150 kez / 42 – 150 kez …