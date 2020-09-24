'4 kez kanseri yendim böyle acı görmedim'

Diyarbakır’da yaşayan 3 çocuk babası emekli Şükrü Abay’a 1993 yılında bağırsak enfeksiyonu şikayetiyle gittiği hastanede kolon kanseri teşhisi konuldu. Şükrü Abay, uzun süren tedavisinin ardından kolon kanserini yenmeyi başardı. Yakalandığı ilk kanserin ardından yaşamını da değiştiren Abay, 2005’te bu kez cilt kanserine yakalandı. İlk kanser hastalığından edindiği tecrübelerle cilt kanserini de yenen Abay, 2010’da rektum, 2016’da ise yeniden cilt kanserine yakalandı. Başarılı tedavi sürecinin ardından son iki kanseri de yenmeyi başaran Abay, kendisine ‘kanserden ölmeyeceği’ sözünü vererek, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği’ni kurdu. Bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye gidip PCR testi yaptıran ve testi pozitif çıkan Abay, bu hastalığı da yenmeyi başardı.

KANSERLE KAN DAVALIYIM



Abay, şöyle konuştu: “Koronavirüsten çektiğim acıları film olarak izleseydim, derdim ki bir insan o acıyı yaşamamak için bırak bir haftayı, bir ayı, gerekirse ömür boyu evden çıkmazdı. Çünkü dayanılacak bir acı değil. Kanserle aramızda kan davası var. Kanserden ölürsem çok üzülürüm. Koronaya yakalandığım anda Kovid’li eşime, ‘Kanserden ölmedim, koronavirüsten öleceğim, o kanser muradına eremedi’ demiştim.”

‘27 YILDIR KEMOTERAPİ SALATASI YİYORUM’

Abay, 27 yıldır yediği salatanın tarifini verdi: “Maydanoz veya roka, karnabahar, brokoli, domates, karalahana, salatalığı doğrayıp limon sıkıyorum. Kansere kemoterapi gibi etki yapıyor.”