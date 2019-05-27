4 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde temin ettikleri ve ticaretini yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu Karabük, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.E, E.T, G.C, S.A, M.S.D, D.A, Ü.C.D, Y.D, İ.S, E.K. ve M.A.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında ve adreslerinde uyuşturucu, hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine sevk edildi.

(AA)