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  3. 4 ilde FETÖPDY operasyonu: 10 gözaltı

4 ilde FETÖPDY operasyonu: 10 gözaltı

4 ilde FETÖPDY operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Antalya, Çankırı ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda aralarında öğretmenlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

(DHA)


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