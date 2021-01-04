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04 Ocak 2021 Pazartesi 14:09 | Son Güncelleme:

4 günlük kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

4 günlük kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı

4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan kişilere ve işletmelere ceza yağdı. İstanbul Valisi Yerlikaya, kısıtlama cezalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yılbaşında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. 4 günlük kısıtlamada jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri düzeni sağlamak için çalıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kurallara uyan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, yılbaşı kısıtlamasındaki toplam cezai işlem sayısını sosyal medya hesabından şu şekilde bildirdi:

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