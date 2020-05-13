4 güne özel kriterler

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 Mayıs 24.00’ten 19 Mayıs 24.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Buna göre kısıtlama uygulanacak iller şunlar; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak.

HAFTA SONU KAPALI



Genelgeye göre, 15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs’ta market, bakkal, manav ve kasaplar ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu 18 ve 19 Mayıs’ta market, bakkal, manav ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu saatlerde vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla alışveriş yapabilecekler.

TATLILAR EVE SERVİS



16 -17 -18 -19 Mayıs günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak. Tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve servis yapacak. Bunun haricinde daha önce de belirlenen, basın kuruluşları, matbaalar, eczaneler, veterinerler, hastaneler, huzurevleri, acil çağrı merkezleri, sucular, enerji dağıtımı yapanlar, kargo şirketleri açık olacak. Gazeteler haftasonu dağıtım yoluyla, pazartesi-salı bayilerden satılacak.

65 YAŞA 4 SAAT ÖZGÜRLÜK



17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız refakatçileriyle dışarı çıkabilecek.

ÇOCUK İÇİN ÖZEL İZİN



Kısıtlamanın olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri de kısıtlamadan muaf tutulacak. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, hayvan besleme grubu üyeleri ile hayvanlarını gezdirmek zorunda olanlar da sokağa çıkabilecek.