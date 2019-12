4 dilde paylaşıldı! Türkiye NATO için neden önemli?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlanan "Türkiye NATO için neden önemli" başlıklı infografik paylaştı.

TÜRKİYE NATO İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?



WHY TURKEY IS IMPORTANT FOR NATO?



WARUM IST DIE TÜRKEI WICHTIG FÜR DIE NATO?



POURQUOI LA TURQUIE EST IMPORTANTE POUR L’OTAN? pic.twitter.com/sOkhCu7czX