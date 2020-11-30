4 bacağı vardı... Parazitik yapışık ikize mucize tedavi

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “parazitik yapışık ikiz” ve genitoüriner malformasyon tanılarıyla dünyaya gelen 55 günlük bir bebek, İstanbul’daki Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan 8 saatlik ameliyatın ardından normale döndü.

MİLYONDA BİR VAKA



Hastanenin Çocuk Cerrahisi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ayşenur Celayir’in liderliğinde uzman bir kadronun katıldığı operasyonda bebeğin, fazlalık olan iki bacağı çıkarılırken bağırsak sistemini ilgilendiren anomalileri düzeltildi.Celayir, “Bunu yapışık ikiz gibi düşünebilirsiniz ama üst taraf gelişmemiş, sadece aşağıda dört bacak şeklinde gelişmiş ve yanında çok ağır bir genital malformasyon da. Milyonda bir vakalardan” dedi.

Doğumu sırasında erkek olduğu düşünülen bebeğin ameliyatı sırasında kız olduğu anlaşıldı. Anne Muno Dahir “Türkiye’ye minnettarız “dedi.