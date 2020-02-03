4 askerimiz şehit olmuştu! TSK rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olmasının ardından TSK anında karşılık verdi. TSK’nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler ortaya çıktı.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırıda 4 Türk askeri şehit olurken 1’i ağır 9 asker de yaralandı. Rejim unsurlarının saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) misliyle karşılık verdi. TSK’nın rejim unsurlarını vurduğu görüntüler de yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda 30 ila 35 civarında Suriyeli'nin etkisiz hale getirildiğini de belirterek ''46 rejim hedefine 122 fırtına, 100 havan mühimmatı ile atış yapılmıştır'' ifadelerini kullandı.
İHA