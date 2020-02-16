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  3. 37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

37 ilde yapılan PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kalaşnikof ve örgütsel doküman da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir."


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