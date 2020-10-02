3600 ek gösterge son durum gelişmesi var mı? 3600 ek gösterge geldi mi?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri arasında geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin yapılan açıklamalar yer alıyordu. 3600 ek gösterge Türkiye'de hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek. 3600 ek gösterge ile ilgili bir diğer açıklama ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti.

3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?

Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalar yaptı.

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan 3600 ek gösterge ile yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.