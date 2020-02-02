360 günde yeni evinde

İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak üzerinde bulunan 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı geçtiğimiz yıl şubat ayında çökmüş, içinde bulunan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı çevrede risk taşıyan binaların ise tahliye ve yıkımına karar verilmişti. Yıkılan 7 binanın yerine TOKİ tarafından hazırlanan imar planı kapsamında yeni yapılar inşa edildi. Yapımı tamamlanan toplam 105 daire, sahiplerine teslim edildi.

1 YIL DEDİLER, YAPTILAR

Dairesinin anahtarını teslim alan bir apartman sakini, “Burada 5 çocuğum, eşim ve ben 7 kişi yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemen hemen bir sene oldu bu olay üstünden geçeli. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Allah razı olsun. Geldi, burada dairelerimizi bir senede teslim edeceğini söylemişti. Ve bir senede dairelerimizi teslim ettiler” dedi. Aynı apartman sakini, “Anahtarımızı aldık, 10 gün içinde taşınacağız. Aslında sıkıntılarımız ufak tefek sıkıntılar. Fakat yüklenici firmanın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip biz de hemen taşınmak istiyoruz” diye konuştu.

DEVLET YARALARIMIZI SARDI

Kartal’da çöken binanın enkazından 20 saat sonra çıkarılan ve sembol olan 5 yaşındaki Havva’nın ailesi de yeni yuvalarına kavuştu. AKŞAM’a konuşan Havva’nın babası Fethi Ahmet Tekgöz, “Devlet yaralarımızı sardı” dedi. Tekgöz, “Devlet tüm imkanlarıyla yaralarımızı sardı. Önemli olan kızımın sağlık durumu. Bacağıyla ilgili sıkıntılar halen devam ediyor” dedi.