36 milyonluk ikramiye o ilçeye çıktı
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından salı günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, bir kişinin yüzünü güldürdü. 9 haftadır devreden şans oyununda, 36 milyon 524 bin 373 liralık büyük ikramiye sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 141 kişi ise 10 bin 47 lira almaya hak kazandı.
Milli Piyango İdaresi'nin 618. hafta Süper Loto çekilişi, canlı yayınla noter huzurunda gerçekleşti. Çekilişte, 36 milyon 524 bin 373 liralık Süper Loto büyük ikramiyesi, İstanbul Bakırköy'e gitti. 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Kazandıran numaralar ise 10-17-36-37-53-54 olarak açıklandı.
Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.