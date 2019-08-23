36 milyonluk ikramiye o ilçeye çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin 618. hafta Süper Loto çekilişi, canlı yayınla noter huzurunda gerçekleşti. Çekilişte, 36 milyon 524 bin 373 liralık Süper Loto büyük ikramiyesi, İstanbul Bakırköy'e gitti. 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Kazandıran numaralar ise 10-17-36-37-53-54 olarak açıklandı.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.