350 hektar küle döndü

Mersin’in Anamur İlçesi’ndeki ormanlık alanda, önceki saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği 50 hane boşaltıldı. Yangın, saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 150 hektar ormanlık alan yanarken, çok sayıda muz serası, hayvan ve ev zarar gördü. Mersin Valisi Ali İhsan Su, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz yanlarında” dedi. Vatandaşlardan Yüksel Yıldız, “Köy 20 dakika içerisinde, yandı bitti” diye konuştu.

MERSİN

HATAY

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

‘TERÖR BULGUSU YOK’



Hatay İskenderun’da ise Akarca, Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde önceki gece çıkan orman yangını, 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 3 mahalledeki evlerde maddi hasar meydana gelirken yaklaşık 200 hektarlık orman alanı zarar gördü. Yangınla ilgili elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen iki kişi gözaltına alındı. Sorgudan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Terör bulgusuna rastlanmadığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, şunları söyledi: “Yayladığı’nda çıkan 2 yangın şüphelisi tespit edildi ve gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu devam ediyor.”