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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

350 bin öğrenciye Kuran eğitimi

350 bin öğrenciye Kuran eğitimi

İstanbul’da yaz Kuran kursları 17 Haziran’da başlıyor.

Yaz Kuran kurslarına ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin katılacağını anlatan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ‘’Öğrencilerimizin okul tatil olduktan sonra Kur’an kurslarımızda ve camilerimizde kendilerine ayrılan mekanlarda, Kuran okumayı öğrenmeleri ve dini bilgilerden haberdar olmaları adına ayıracakları zaman, onların kişisel gelişimlerinde çok önemli katma değer oluşturuyor’’ dedi. 

BÜYÜK İLGİ VAR

Yılmaz, geçen yıl İstanbul’da 287 bin çocuğun yaz Kuran kurslarına katıldığını belirterek, “Bu sene bu rakamı arttırarak 350 bin olmasını hedefliyoruz. Camiye gelen çocuklarımız, aynı zamanda camimizin de üyesidir. İslamı, Müslümanlığı tanıma ve onunla tanışma şansı yakalamaktadır" dedi. 

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