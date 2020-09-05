35 bin TL'lik korona halayı

Tedbirsizce dolaşıp hem kendi hem de toplu sağlığını tehlikeye atanlara kesilen cezalar gelmeye başlıyor. AKŞAM’a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Büyük olasılıkla önümüzdeki günler içinde bu cezaların adreslere gelmeye başlayacağını göreceğiz” diyerek şunları kaydetti: “Bizim son bilim kurulu toplantımızda vatandaşlara ceza konusu gündeme geldi. Ancak buradaki esas vatandaşın canını yakmayacak ama uyaracak şekilde bir cezanın olması yönündeydi. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tıpkı trafik cezası gibi hepsi işleme konulacak. Valilerimiz de bu konuda uyarılarda bulundu. Vatandaşlık bilinci esastır; ceza gelmiyor diye değil, içimizden gelerek kurallara uyalım.”

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI



Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay ise şunları kaydetti: “Geldiğimiz noktada, halkımızın bir bölümünün salgının oluşturduğu risklerle ilgili farkındalığının düşük olduğunu ve bu nedenle önlemlere uyum sağlanamadığı nı görüyoruz. Israrla kuralsızlığı tekrarlayan kişilere ceza uygulanmalıdır. Cezanın tanımlanmış olması da bir kuraldır; bu kuralın da delinmesi başka kurallara uymamayı ve davranışı sürdürmeyi kolaylaştırır.”

35 BİN LİRALIK KORONA HALAYI



Sancaktepe’de yapılan tüm uyarılara rağmen, kına için toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Salgın için yapılan tüm çağrılara rağmen kimse ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmedi, gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay, polislerin gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye kişi başı 3180 liradan toplam 34.980 TL idari para cezası kesti.

KINAYA BASKIN!



Bursa’da yasak olmasına rağmen bir otelde düzenlenen kına gecesine polis baskın yaptı. Ekipler Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye toplamda 75 bin 600 lira ceza kesti, işletmeci A.G. hakkında da adli işlem yaptı.

80 YAŞINDAKİ NİNE 72 SAATTE 5 DÜĞÜNE GİTMİŞ!



Kayseri’de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, hastanede koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki yaşlı kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini belirterek şöyle konuştu: “Düğünlerin kapatılmasının, yasaklanmasının sebebi kurallara uyulmamasıdır. 1 Temmuz’da düğünleri serbest bırakmadık mı, şimdi neden yasakladık? Kurallara uyulmadığı içindir.”