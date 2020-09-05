Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 35 bin TL'lik korona halayı
05 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

35 bin TL'lik korona halayı

35 bin TL'lik korona halayı
- BÜLENT ŞANLIKAN–HABER MERKEZİ

İstanbul'da düğün yasağına rağmen yol kapatıp, halay çekenlere 34 bin 980 TL ceza kesildi. Yurt çapında denetimler sıklaştı.

Tedbirsizce dolaşıp hem kendi hem de toplu sağlığını tehlikeye atanlara kesilen cezalar gelmeye başlıyor. AKŞAM’a konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Büyük olasılıkla önümüzdeki günler içinde bu cezaların adreslere gelmeye başlayacağını göreceğiz” diyerek şunları kaydetti: “Bizim son bilim kurulu toplantımızda vatandaşlara ceza konusu gündeme geldi. Ancak buradaki esas vatandaşın canını yakmayacak ama uyaracak şekilde bir cezanın olması yönündeydi. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tıpkı trafik cezası gibi hepsi işleme konulacak. Valilerimiz de bu konuda uyarılarda bulundu. Vatandaşlık bilinci esastır; ceza gelmiyor diye değil, içimizden gelerek kurallara uyalım.”

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay ise şunları kaydetti: “Geldiğimiz noktada, halkımızın bir bölümünün salgının oluşturduğu risklerle ilgili farkındalığının düşük olduğunu ve bu nedenle önlemlere uyum sağlanamadığı nı görüyoruz. Israrla kuralsızlığı tekrarlayan kişilere ceza uygulanmalıdır. Cezanın tanımlanmış olması da bir kuraldır; bu kuralın da delinmesi başka kurallara uymamayı ve davranışı sürdürmeyi kolaylaştırır.”

35 BİN LİRALIK KORONA HALAYI 

Sancaktepe’de yapılan tüm uyarılara rağmen, kına için toplanan bir grup sokakta son ses müzikle halay çekti. Salgın için yapılan tüm çağrılara rağmen kimse ne sosyal mesafe tanıdı ne de maske taktı. Tüm bunlar yetmedi, gruptakilerden biri havaya ateş açtı. Meşalelerin de yakıldığı sokaktaki halay, polislerin gelmesiyle son buldu. Polis ekipleri koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye kişi başı 3180 liradan toplam 34.980 TL idari para cezası kesti. 

KINAYA BASKIN!

Bursa’da yasak olmasına rağmen bir otelde düzenlenen kına gecesine polis baskın yaptı. Ekipler Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye toplamda 75 bin 600 lira ceza kesti, işletmeci A.G. hakkında da adli işlem yaptı. 

80 YAŞINDAKİ NİNE 72 SAATTE 5 DÜĞÜNE GİTMİŞ! 

Kayseri’de koronavirüs denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, hastanede koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki yaşlı kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini belirterek şöyle konuştu: “Düğünlerin kapatılmasının, yasaklanmasının sebebi kurallara uyulmamasıdır. 1 Temmuz’da düğünleri serbest bırakmadık mı, şimdi neden yasakladık? Kurallara uyulmadığı içindir.” 

İTÜ'lü Halit'i öldürenler müebbet hapse çarptırıldı
Asker uğurlamalarında yine aynı görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Göğsümüzü kabarttın
Fatih Terim, 6 ismin üstünü çizdi
Yargı reformu ihlal kararlarını azalttı
Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

Antalya'da pes dedirten görüntü: Otobüse maskesiz alınmadı, silecekleri kırdı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşıya geldi! İşte karşılaşmadan kareler

Bir asırdır yer altında yaşayan kasaba

Bir asırdır yer altında yaşayan kasaba

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayın

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!