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  3. 33 yıl sonra dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
07 Haziran 2020 Pazar 23:11 | Son Güncelleme:

33 yıl sonra dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

33 yıl sonra dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 33 yıl önce Zarifoğlu'nun cenaze namazında tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu’nun vefatının 33. yılında anlamlı bir fotoğraf paylaştı. 

33 yıl önce Zarifoğlu'nun cenaze namazında tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu, mesajında "#CahitZarifoğlu'nu ebediyete uğurlarken Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şiire omuz veren şu fotoğrafı 33 yıl sonra ne kadar manidar. Gülten Akın’ın efsane mısrasıyla söylersek 'durup ince şeyleri anlama' çabası ve iz sürmek daima şiarımız olsun." ifadelerine yer verdi.

Cahit Zarifoğlu'nun cenazesinde dikkat çeken detay! 33 yıl sonra ortaya çıktı
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