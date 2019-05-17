Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0582
  • 6,7752
  • 250.462
  • 87.012
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

322 metrede nefes kesen çalışma havadan görüntülendi

322 metrelik yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde işçilerin nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Eşsiz sis manzarası karşısında güvenlik halatları ile sarkarak çalışan işçilerin zorlu çalışma koşulları çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Anadolu ve Avrupa yakalarını 3. kez karayolu ile birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulelerindeki bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. İşçilerin 322 metre yükseklikte sis içinde eşsiz manzara eşliğinde yaptığı çalışmalar nefes kesti. İşçiler güvenlik halatları ile kulenin en tepesinden sarkarak kulenin boyalarını yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde çalışan işçilerin güvenlik halatları ile çalışmaları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turabi ABD'de katıldığı yarışmada büyük finalde!
Burcu için zaman 25 bin TL'ye akacak
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Ünlü oyuncu erkek halini paylaştı: Sosyal medya yıkıldı
Serenay Sarıkaya günler sonra görüntülendi!
Hiç farkında olmadan iftar sofralarında öyle yanlışlar yapıyoruz ki... Daha yemeğe başlamadan vücudu

İftarda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Öğretmenler ara tatilde ek ders ücreti alacak

Yıldızların konser ücretleri