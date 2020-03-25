Bakan Koca: 32 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasıyla, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 487 sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağının müjdesini verdi. İşte 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili şartlar neler, başvurular ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları...

PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

Sağlık Bakanı Koca, personel alımıyla ilgili tercih kılavuzunu paylaştı. Koca, Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabileceğini belirtti.

Duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.



Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."



ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Koca, 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 1-2 hafta içinde 32 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sağlık ordusunun güçlendirildiğini belirtti.

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağını ifade eden Koca, "11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz." bilgisini verdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN ÇAĞRILARI YANIT BULDU!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çağrılar ve alınan önlemler karşılık buldu. Hastanelere başvurular ve randevulu hastaların sayısı da yüzde 50 oranında düştü. Söz konusu düşüş, bazı polikliniklerde yüzde 90’a kadar ulaştı. 65 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanan ‘sokağa çıkma yasağı’ da bunda etkili oldu.

AKŞAM’a konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal, “Hastaneler, enfeksiyon kapma riskinin yüksek olduğu yerler. Bu nedenle durumu acil olmayan hastaların başvuruda bulunmamasına bağlı olarak polikliniklerdeki yoğunluk azaldı. Bu düşüş, hastanelere başvurularda yüzde 50’ye ulaştı. Virüsün hastane ortamında yayılma riski de azalmış oldu” dedi.

ENFEKSİYON VE DAHİLİYE HARİÇ

Ahmet Hilal “Salgın öncesi hekim başına günlük ortalama 100 hasta düşerken, bugün bu rakam 50’ye; hatta bazı polikliniklerde 20’ye kadar düştü. Ancak enfeksiyon hastalıkları ve dahiliye bölümlerindeki yoğunluk sürüyor. Fizik tedavi, cildiye, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve ortopedi gibi bölümlerde düşüş var” diye konuştu. Sağlıkçılar, acil hastaneye gitmesini gerektiren bir durum olmayan vatandaşların muayenelerini ileri tarihlere ertelemesini tavsiye etti.

Soner KAN