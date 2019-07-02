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  3. 31 milyon TL'lik vurgun soygun kapsamına girmedi

31 milyon TL'lik vurgun soygun kapsamına girmedi

31 milyon TL'lik vurgun soygun kapsamına girmedi

Bankaya para transferi yaparken 4 milyon 795 bin euro çalan güvenlik görevlisi Burak Ekinci’nin silah kullanmadığına dikkat çeken hukukçular, zimmet ya da görevi kötüye kullanmaktan yargılanacağını öne sürdü.

SONER KAN

Adana’da bankalara para transferi hizmeti veren firmanın güvenlik görevlisi Burak Ekinci, 26 Haziran’da içinde 4 milyon 795 bin Euro (31.5 milyon TL) olan çuvalları alıp kaçtı. 6 gündür firari olan zanlının yakalanması halinde hangi suçla yargılanacağı da tartışma yarattı. Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan avukat Battal Özer, kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin işledikleri suçlarda kamu görevlisi gibi cezalandırıldığına dikkat çekerek, “Parayı çalan kişi, bir banka görevlisi olarak değerlendirilmeli” yorumunu yaptı.

En fazla 12 yıl hapis

Davanın asli ceza mahkemesinde görülmesi halinde olayın ‘güveni kötüye kullanma’, ağır cezada görülmesi durumunda da ‘zimmet’ suçu olarak değerlendirileceğini vurgulayan Özer, verilecek ceza miktarlarını da şöyle açıkladı: "Güveni kötüye kullanma suçunun, Türk Ceza Kanunu’nun 155/2 maddesine göre karşılığı 5 yıldan 7 yıla kadar hapis, Bankacılık Kanunu’nun 160. maddesine göre ‘zimmet’ suçunun karşılığı da 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası."

Karar emsal olacak

Çalınan para miktarının cezada etkisi olmadığını belirten Battal Özer, herhangi bir silah ya da zor kullanma olmadığına dikkat çekti.Birden fazla şüphelinin olmasının olaya organize bir suç örgütü vasfı da kazandırmayacağını savunan Özer, hem olayın işleniş şekli, hem de sonuçları itibariyle davada alınacak kararın emsal olacağını söyledi.

Para çuvallarını böyle götürmüş

Burak Ekinci’nin içinde 4 milyon 795 bin Euro olan iki çuval dolusu parayı çaldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine AKŞAM ulaştı. Görüntülerde Ekinci, elindeki çuvallarla çalıntı lüks otomobile biniyor. Araçta Ekinci’nin dışında olayı birlikte planladığı Mehmet Emin G. (36) ile birlikte Atilla Can Ö. (21) ve Hasan B. (30) de bulunuyor.

 

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