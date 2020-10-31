31 Ekim hava durumu: Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, 31 Ekim hava durumunun söz konusu bölgede parçalı ve çok bulutlu hava ön görülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin edilen Marmara'da; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların bölgenin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı kaydedilirken; rüzgarın batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey kıyı kesimlerde ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı.