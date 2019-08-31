2018 PAEM komiser alımı başvuru şartları koşullar

3000 komiser alımı başvuru şartları neler? PAEM lisans mezunu komiser başvuru koşulları yayınlandı. 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı başvuru duyurusu kapsamında kılavuz yayımlandı. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) 06 Eylül 2018 saat 09:00’dan, 19 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

PAEM BAŞVURU KOŞULLARI

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiş olup, alımlarla ilgili olarak; Ön başvurular 06 Eylül - 19 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) 06 Eylül 2018 saat 09:00’dan, 19 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.

Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.