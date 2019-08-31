2018 PAEM komiser alımı başvuru şartları koşullar
PAEM lisans mezunu komiser alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri hakkında detaylar belli oldu. 3000 komiser alımı PAEM komiser alımı başvuru koşullarına ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılı polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar! Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor. KPSS şartı! 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak gerekiyor. Yaş şartı! 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar) gerekiyor.
3000 komiser alımı başvuru şartları neler? PAEM lisans mezunu komiser başvuru koşulları yayınlandı. 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı başvuru duyurusu kapsamında kılavuz yayımlandı. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) 06 Eylül 2018 saat 09:00’dan, 19 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.
PAEM BAŞVURU KOŞULLARI
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiş olup, alımlarla ilgili olarak; Ön başvurular 06 Eylül - 19 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100 TL (Yüz Türk Lirası) 06 Eylül 2018 saat 09:00’dan, 19 Eylül 2018 saat 17:00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2018 Yılı 4.Dönem PAEM Lisans Mezunu Giriş sınavı hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden ve Halkbank ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Halkbank İnternet Bankacılığından ve Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır.
Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.