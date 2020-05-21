300 kişiye işlem yapıldı! Sahte belgeyle yolculuğa 5 yıl hapis

HİLAL YILDIRIM

İçişleri Bakanlığı’nın aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 kenti kapsayan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı. Bayramı akrabalarının yanında veya yazlıklarında geçirmek isteyen İstanbullular ise izin için kaymakamlıkların kapısını çaldı. Ancak sadece hastalık, vefat gibi ciddi gerekçeler sunulduğunda izin veren kaymakamlıklardan ret yanıtı alan bazı vatandaşlar, sahte seyahat belgesi düzenleyen çetelere başvurdu ancak emniyetin ağına takıldı.

ÇETELERE OPERASYON



İstanbul’un çıkış bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yapan ekipler 300 sahte belge ele geçirince iki ayrı şebekeye operasyon düzenlendi. İlkinde 7, ikincisinde ise 3 kişi gözaltına alındı.

CİDDİ BİR SUÇ



Vatandaşların sahte belgenin ciddi bir suç olduğunu kavramadığını belirten Avukat Ceren Şarman uyardı: “Sahte seyahat belgesi düzenleyenler veya bu belgeyi kullananlar “resmi belgede sahtecilik” suçunu işlemiş olur. Belgenin form, şekil, amblem ve diğer yazı özellikleri yönünden taklit edilmesi düzenleme suçu için yeterlidir. Suçun oluşması için belgenin düzenlenmesi yeterli olup kullanılması şart değildir. Bu suçun işlenmesi halinde kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.”