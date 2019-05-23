Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0992
  • 6,835
  • 252.012
  • 84.596
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride aranan Ferhat Akgün olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Elazıgˆ-Arıcak ilc¸esi Yogˆunbilek ko¨yu¨ kırsalında Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan so¨zde alan sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart 2018'de Go¨rese Dagˆı Bo¨lgesi'nde yürütülen operasyonda sıgˆınak giris¸ine tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı du¨zenegˆinin infilak etmesi neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın s¸ehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbas¸ılar ko¨yu¨ Gu¨venlik Korucusu Seyithan Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'yla mu¨cadelesini etkin ve kararlılıkla sürdürdüğü, s¸ehit edilen siviller ve güvenlik güçlerinin intikamını aldığı vurgulandı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur Tulu Bacı ile 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Ramazanda hangi besinleri tüketirsek tok kalma süremizi uzatabiliriz? Orucu daha tahammüllü tutmak i

Ramazanda Tok Tutan Yiyecekler Nelerdir?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'tan kullanıcılarını kızdıracak adım

Sokakları sanatıyla güzelleştirdi