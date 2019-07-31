30 milyon çaldı, kuru ekmekle yaşadı

Soner KAN

Adana’da çalıştığı güvenlik firmasından para transferi sırasında 4 milyon 795 bin euro’yu (yaklaşık 30 milyon lira) çalıp 9 çuvalla kaçan güvenlik müdürü Burak Ekinci (29) gizlendiği barakada yakalandı. Asayiş ekipleri, 33 gündür firari olan Burak Ekinci’yi yakalamak için özel ekip kurdu. Ekinci’nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Gültepe Mahallesi’nde saklandığı evde yakaladı. Ekinci’nin, soygunda çalınan paraları suç ortaklarına bırakıp, dağlık bir arazideki terk edilmiş barakada saklandığı belirlendi.

Parktan su içmiş

Paranın sadece 150 bin eurosunu alan Ekinci’nin, korkudan dışarı çıkamadığı, sokak köpekleri için bırakılan kuru ekmekleri yiyip, parktan su içtiği ortaya çıktı. Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin eurosunu işbirliği yaptığı Mehmet Emin G. ve Hasan B.’ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin euro akrabası Jale E.’ye, 22 bin euro Berkay E.’ye, 34 bin euro mahalleden arkadaşı Serdal K.’ye, 22 bin Euro Tolga Y.’ye ve 5 bin euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.’ye verdiğini öne sürdü. İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, “Hak ettiğim parayı alamadım yaptığıma pişman oldum” dedi.

4 milyon euroyu alan 2 kişi aranıyor

Özel ekip, soygunu planladıkları belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.’yi operasyonla yakaladı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci ile Serdal K. ve Jale E. tutuklandı. Berkay E., Ayhan Ö., Tolga Y. ve Hasan Y. serbest bırakıldı. Polis, 4 milyon 645 bin euro ile kaybolan Mehmet Emin G. ve Hasan B’yi arıyor.