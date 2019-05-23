YSK gerekçeli kararını açıkladı: 30 bin 281 oyda şaibe

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4’e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK’nın kararı, internet sitesinden yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar veren 7 üyenin 212 sayfalık gerekçesinde, AK Parti’nin itirazları, seçim sürecinde verilen ara kararlar ve tespitlere yer verildi.

108 KİLİT SANDIK KONUMDA

Gerekçeli kararda, “İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısının 30 bin 281 olduğuna” işaret edilerek, “Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 18 sandıkta hiç olmaması, 90 sandıkta imzasız olmasının, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelediği” belirtildi.

754 SANDIK USULSÜZ

Kararda, “754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiğinin görüldüğü” bildirilerek, “Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilememiştir. KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6’sı sandık kurulu başkanı, 3’ü sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirilmiştir” ifadesine yer verildi.

EMSAL İÇTİHAT YOK

“Oy farkının 13 bin 729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olmasının, seçimin neticesine müessir görüldüğü” vurgulanan gerekçeli kararda, “Sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı belirlenmesiyle ilgili YSK’nın daha önceden vermiş olduğu emsal oluşturacak içtihadı bulunmadığı” ifade edildi.

KISITLI 706 KİŞİ OY VERDİ

YSK gerekçeli kararında “İlçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Şekil şartlarının hiçbirine uyulmadı

YSK'nın gerekçeli kararında, ”Sandık kurulu başkanlarının geniş yetki ve görevleri, seçimin güvenilirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmaması ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmaması suretiyle siyasi partilerin etkili bir itiraz yolu kullanamadıkları dikkate alındığında, sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının, 212 bin 276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

300 bin oy tespit edilemez durumda

Kararda, “Bütün maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılıklar sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısını 300.000’den fazla olduğu, bu sayının iki aday arasındaki fark olan 13.742'nin 20 katı olduğu tespit edildi" dendi.

4 üye şerh yazdı

YSK Başkanı Sadi Güven ve 3 YSK üyesi muhalefet şerhi bildirdi. Şerhlerde, “Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması, seçmene yüklenecek bir kusur değildir. Seçmenin iradesinin yok sayılması, yasalara aykırı" dendi.

İŞTE KESİN SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçları ilan etti. 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehirlerde AK Parti yüzde 44,06 CHP yüzde 29,14, MHP yüzde 5,18, HDP yüzde 4,15 oranında oy aldı.

Kesin sonuçlara göre belediye başkanlıklarında AK Parti yüzde 42,55, CHP yüzde 29,81, İYİ Parti 7,76, MHP 7,44, HDP 4,52, Saadet Partisi 2,91 oy aldı. Belediye meclis üyeliklerinde AK Parti yüzde 42,56, CHP yüzde 29,36, MHP yüzde 7,46, İYİ Parti yüzde 7,31, HDP yüzde 5,6, Saadet Partisi yüzde 3, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,90 oranında asil üyelik kazandı.