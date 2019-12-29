30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı?

Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 30 Aralık 2019 okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu uyarılarını yayınlıyor. Bu uyarılara göre vatandaşlar önlemlerini alıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar yağışı gerçekleşecek. Peki okullar tatil olacak mı?

30 ARALIK’TA OKULLAR TATİL Mİ?

30 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli,Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

İZMİR °C, 11 °C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı