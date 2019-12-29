30 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar kar tatili olacak mı?
“Yarın okullar tatil mi?” sorusu merak ediliyor. Pazartesi okullar tatil olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar yağışı gerçekleşecek. Vatandaşlar kar yağışının ardından valilikler tarafından yapılan olan kar tatili açıklamalarını araştırmaya başladılar.
Okulların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. 30 Aralık 2019 okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu uyarılarını yayınlıyor. Bu uyarılara göre vatandaşlar önlemlerini alıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun bazı bölgelerinde kuvvetli kar yağışı gerçekleşecek. Peki okullar tatil olacak mı?
30 ARALIK’TA OKULLAR TATİL Mİ?
30 Aralık’ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden güncel açıklamaları takip edebilirsiniz.
HAVA DURUMU UYARILARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu,Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu’nun güneyi ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m. üzeri) kar şeklinde görülecek olan yağışların, zamanla etkisini artırarak Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli (10 ila 20 cm), yüksek kesimlerinde yoğun (20 ila 40 cm) olarak Pazartesi (30.12.2019) akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden başta Akdeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri ile karayollarında yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli,Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu
İZMİR °C, 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya ve Karaman'ın güneyinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı