30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta EFT yapılır mı?

30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı Cuma günü tatil olacak. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günü bu sene Cuma gününe denk gelmesinden dolayı vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak. Bankalarda işleri olanlar 30 Ağustos'ta bankalar çalışıyor mu, EFT yapılır mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte yanıtı..

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?



30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı bu sene cuma gününe denk gelecek. Bu günün resmi tatil olması nedeniyle bankalar başta olmak üzere resmi kurumların tamamı hizmet vermeyecek. EFT ve diğer işlemler ise bir sonraki işlem günü olan 2 Eylül 2019 Pazartesi günü hesaplara geçecek.

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü hiçbir resmi kurum ve kuruluşlar açık olmadığı gibi noterlerde çalışmıyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer bayramı olarak kutlanan 30 ağustos günün bu yıl Cuma gününe denk gelmesinden ötürü vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDİR ?

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.